Чем руккола полезна для здоровья

В этом продукте множество фитохимических веществ, клетчатка, витамины А и С, магний, фолиевая кислота, железо, кальций. Руккола — низкокалорийный продукт, поэтому её можно есть людям с диабетом, эта зелень является хорошим профилактическим средством болезней сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, руккола способствует оздоровлению глаз и улучшает зрение, способствует усвоению кальция, улучшает работу мозга и повышает иммунитет.

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