Чем симптомы гриппа B отличаются от обычного гриппа A

Чем симптомы гриппа B отличаются от обычного гриппа AГлавное отличие — проблемы с голосом
Эпидемиолог рассказал, что при гриппе В прежде всего страдают голосовые связки. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, чем симптоматика гриппа В отличается от гриппа А.
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По словам Гинцбурга, главное отличие в том, что грипп А сразу бьёт по голосовым связкам. Человек начинает сопеть, хрипеть, заметно меняется голос.
Остальные симптомы двух типов гриппа похожи и не отличаются от других респираторных болезней. Но важно помнить, что воспаление начинается в носоглотке и позже опускается в бронхи и лёгкие.
Если не остановить этот процесс опускания возбудителя, то присоединяется бактериальная инфекция, которая переходит в бронхит или воспаление лёгких, дыхательную недостаточность.
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