Чем симптомы гриппа B отличаются от обычного гриппа A

По словам Гинцбурга, главное отличие в том, что грипп А сразу бьёт по голосовым связкам. Человек начинает сопеть, хрипеть, заметно меняется голос.

Остальные симптомы двух типов гриппа похожи и не отличаются от других респираторных болезней. Но важно помнить, что воспаление начинается в носоглотке и позже опускается в бронхи и лёгкие.