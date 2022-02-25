Чем супы полезны для здоровья и как часто их нужно есть

По словам врача, супы - полезное блюдо, какие бы мнения ни возникали. Она отметила, что в последнее время появляются мнения о том, что супы больше вредны, чем полезны. Однако, по мнению врача, это не так.

Супы полезны своей плотностью, потому что состоят на 50% из плотности и на 50% - из воды. Перелехова посоветовала есть их как минимум трижды в неделю. При этом можно съесть не всю порцию, а ограничиться 100 граммами. К тому же супы менее калорийны, чем вторые блюда.

"Суп - это очень хорошее блюдо. Оно необходимо для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Калорий в супе значительно меньше, чем во втором блюде. При этом суп намного сытнее, потому что в нём 50% плотности и 50% воды. А в холодное время года суп будет вас согревать", — отметила врач.

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