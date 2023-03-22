Чем устаревший российский танк Т-62М лучше западных аналогов, отправленных Украине

Обозреватели пишут, что после модернизации Т-62М получил комплекс оборудования, позволяющий обнаруживать цели и ночью на дистанции до двух км. При этом большинство передаваемых Западом Украине танков не имеют даже тепловизионных прицелов, а британские Challenger 2 оснащены тепловизорами первого поколения.

По сравнению с западными танками Т-62М менее сложен в обслуживании и эксплуатации, причём даже проще, чем также отечественный Т-72. Именно поэтому, по мнению зарубежных аналитиков, Т-62М — выбор как для подразделений ополчения, или НМ (Народной милиции), так и для призывных подразделений российской армии.

При этом западные аналитики отмечают, что численность мобильность, модернизация и наличие осколочных снарядов дают Т-62М серьёзное преимущество перед немецкими танками Leopard 2 и американскими Abrams. Особо не помогут ВСУ и британские Challenger 2.

«Жизнеспособности Т-62М придаёт и то обстоятельство, что бронетехника на украинском театре используется в основном для поддержки пехоты, а не для борьбы с другими танками. Поэтому их численность, мобильность и отсутствие у западных аналогов осколочных снарядов делают их ценным ресурсом на поле боя», — сказано в статье.