Чем виртуальная реальность превосходит обычную

По словам специалиста, благодаря технологии виртуальной реальности люди могут оказаться в самых труднодоступных местах, причем без вреда для здоровья. В реальности же попасть в них сложно и требует больших вложений.

Филатова обратила внимание на то, что виртуальная реальность на данный момент уже используется для обучения. Так, благодаря ей люди могут безопасно практиковать навыки и проигрывать вероятные варианты событий.

“Например, при тренировке персонала для работы на атомной станции можно показать даже те отсеки, доступ в которые ограничен, а если меняется оборудование или конфигурация, есть возможность быстро внести корректировки в обучение”, — поделилась эксперт.