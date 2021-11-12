Чем врачи превосходят искусственный интеллект

О нем он рассказал в рамках беседы с изданием “Лента”.

“В обозримом будущем искусственный интеллект — не более чем ассистент врача, который помогает избегать ошибок, правильно планировать лечение и даже, возможно, это лечение осуществлять. В современной медицине важны soft skills (гибкие навыки или личные качества — прим. Ferra), которые ИИ никак не заменит”, — отметил эксперт.

Александровский также заверил, что до создание искусственного интеллекта, который сможет распознавать эмоции пациентов, пройдет немало лет. По его мнению, врачам стоит меньше представителей других профессий переживать об угрозе замены роботами на работе. В то же время, отмечается, что интеграция ИИ в медицину позволит полностью избежать человеческого фактора.