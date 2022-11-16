Чем вы больны, если кашляете по утрам

По его словам, кашель по утрам нередко является признаком полипов в носу, синусита или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Причиной кашля может быть и хронический насморк — когда слизь затекает в дыхательные пути. Поэтому, если человек страдает хроническим утренним кашлем, не стоит исключать заболеваний носа.

Также причиной может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Содержимое желудка забрасывается в пищевод и желудочный сок, обжигая ротоглотку и нос, вызывает кашель.

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