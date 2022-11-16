Чем вы больны, если кашляете по утрам

02:08, 16 ноября 2022
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Чем вы больны, если кашляете по утрамЭто могут быть полипы в вносу и другие болезни
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, симптомом каких болезней может быть регулярный утренний кашель.
По его словам, кашель по утрам нередко является признаком полипов в носу, синусита или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Причиной кашля может быть и хронический насморк — когда слизь затекает в дыхательные пути. Поэтому, если человек страдает хроническим утренним кашлем, не стоит исключать заболеваний носа.
Также причиной может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Содержимое желудка забрасывается в пищевод и желудочный сок, обжигая ротоглотку и нос, вызывает кашель.
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Источник фото:Healthline.com
Источник:Москва 24
Автор:Андрей КадуковТеги:
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