Наука и технологии
02:08, 16 ноября 2022
1 мин.

Чем вы больны, если кашляете по утрам

Это могут быть полипы в вносу и другие болезни

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, симптомом каких болезней может быть регулярный утренний кашель.

Чем вы больны, если кашляете по утрам

По его словам, кашель по утрам нередко является признаком полипов в носу, синусита или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Причиной кашля может быть и хронический насморк — когда слизь затекает в дыхательные пути. Поэтому, если человек страдает хроническим утренним кашлем, не стоит исключать заболеваний носа.

Также причиной может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Содержимое желудка забрасывается в пищевод и желудочный сок, обжигая ротоглотку и нос, вызывает кашель.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров