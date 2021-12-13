Чем закончились переговоры России и Казахстана о "Байконуре"

Россия и Казахстан окончательно определились с перечнем мероприятий и сроками реализации «Бейтерек». В ходе переговоров они договорились о создании объектов социальной сферы и обслуживающей инфраструктуры для города Байконур. Кроме того, комиссия озаботилась вопросом развития экологической безопасности новой площадки. Не остались без внимания и решения по выводу из аренды, списанию, а также утилизации неиспользуемых объектов комплекса «Байтерек».