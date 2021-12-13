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Чем закончились переговоры России и Казахстана о "Байконуре"И какая судьба ждет КРК «Байтерек»
Совместная комиссия России и Казахстана подвела итоги переговоров о судьбе КРК «Байтерек» на космодроме «Байконур». Представители двух стран, включающих премьер-министра Казахстана Романа Скляра и заместителя председателя правительства России Юрия Борисова, остались довольны итогами переговоров.
Россия и Казахстан окончательно определились с перечнем мероприятий и сроками реализации «Бейтерек». В ходе переговоров они договорились о создании объектов социальной сферы и обслуживающей инфраструктуры для города Байконур. Кроме того, комиссия озаботилась вопросом развития экологической безопасности новой площадки. Не остались без внимания и решения по выводу из аренды, списанию, а также утилизации неиспользуемых объектов комплекса «Байтерек».
По пунктам повестки дня эксперты нашли взаимоприемлемые решения, что отражено в протоколе заседания межправительственной комиссии
Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан