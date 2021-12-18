Чем закончилось трёхмесячное извержение вулкана Испании

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Чем закончилось трёхмесячное извержение вулкана ИспанииСпойлер: масштабными разрушениями и увеличением площади
Как стало известно, на испанском острове Пальма наконец-то закончилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Началось это ещё около трёх месяцев назад — 19 сентября 2021 года.
По данным зарубежных СМИ, возвышенность практически окончательно заснуло. Но при этом специалисты допускают возможность новой волны — в связи с этим местным жителям рекомендуется подождать до Рождества, прежде чем полностью «расслабиться».
Сообщается, что лава повредила в общей сложности более 1,5 тыс домов и 73 км дорог. При этом площадь суши острова наоборот нашла свою пользу в случившемся — она увеличилась на 43 Га.
И пока спасатели всячески пытаются расчистить улицы и дороги острова, различные исследователи волнами прибывают на него, чтобы начать изучение редких пород, выброшенных вулканом.
Источник: Pais