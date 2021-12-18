Чем закончилось трёхмесячное извержение вулкана Испании

По данным зарубежных СМИ, возвышенность практически окончательно заснуло. Но при этом специалисты допускают возможность новой волны — в связи с этим местным жителям рекомендуется подождать до Рождества, прежде чем полностью «расслабиться».

Сообщается, что лава повредила в общей сложности более 1,5 тыс домов и 73 км дорог. При этом площадь суши острова наоборот нашла свою пользу в случившемся — она увеличилась на 43 Га.