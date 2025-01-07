Чемпион России по «Доте» стал жертвой мошенников

Вскоре после этого Погребешному позвонил якобы сотрудник ФСБ и сказал, что его деньги находятся под угрозой. Киберспортсмену предложили снять все накопления и перевести их на безопасный счет через приложение «Мирпей». Находясь в состоянии стресса и под давлением, Евгений последовал указаниям мошенников и перевёл 590 тысяч рублей.

Позднее, когда все утихло и ситуация прояснилась, Погребешный понял, что был обманут. Он осознал, что человек, представившийся Антоняном, был мошенником, а вся история была лишь частью тщательно продуманного развода.