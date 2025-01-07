Чемпион России по «Доте» стал жертвой мошенников

Опубликовано 07 января 2025, 18:001 мин.
Чемпион России по «Доте» стал жертвой мошенниковНа 590 тысяч рублей
23-летний чемпион России по «Доте» Евгений «fsd» Погребешный стал жертвой мошенников, которые обманом выманили у него 590 тысяч рублей. Евгений рассказал, что 12 декабря ему позвонил человек, представившийся Эмином Антоняном — председателем Федерации компьютерного спорта РФ. Он сообщил, что произошла утечка его личных данных и они могут быть использованы для поддержки Украины.
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Вскоре после этого Погребешному позвонил якобы сотрудник ФСБ и сказал, что его деньги находятся под угрозой. Киберспортсмену предложили снять все накопления и перевести их на безопасный счет через приложение «Мирпей». Находясь в состоянии стресса и под давлением, Евгений последовал указаниям мошенников и перевёл 590 тысяч рублей.
Позднее, когда все утихло и ситуация прояснилась, Погребешный понял, что был обманут. Он осознал, что человек, представившийся Антоняном, был мошенником, а вся история была лишь частью тщательно продуманного развода.