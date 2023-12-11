Череп гигантского морского существа нашли в Юрских скалах

Морской хищник, похожий на «подводного тирекса», был грозным, длиной 10-12 метров, с мощным укусом, способным генерировать силу в 33 000 ньютонов. Чтобы извлечь окаменелость из скалы, энтузиастам пришлось потратить немало усилий.

Благодаря деталям, проливающим свет на органы чувств и стратегии питания плиозавра, ученые рассчитывают получить бесценные сведения о жизни древней рептилии и ее доминировании в экосистеме.

Череп будет выставлен в музее в Киммеридже, где можно будет разглядеть морское чудовище юрского периода.