Черешню назвали улучшающей память ягодой

В список полезных качеств черешни отнесли способность ограничивать возникновение морщин. А за счет богатого витамином С и прочими антиоксидантами состава она может бороться с воспалениями и окислительным стрессом в организме.

“На клеточном уровне окислительный стресс — это процесс, который повреждает клетки и, возможно, ДНК”, — пояснила доктор медицинских наук, эксперт по питанию и здоровью Саманта Кассетти (Samantha Cassetty).

Также ягоды назвали уменьшающим вероятность развития онкологических болезней. А все благодаря тому, что в составе черешни находятся полифенолы— это соединения с противораковым эффектом. Помимо прочего черешня способствует снижению давления, замедляет снижение умственных способностей, улучшает функции мозга и памяти.

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