Через 25 лет роботы займут рабочие места 18 млн россиян

В ближайшие пять лет роботизация в России может привести к сокращению около 6 миллионов рабочих мест, занятых неквалифицированным трудом. В долгосрочной перспективе, в течение 25 лет, это число может вырасти до 18 миллионов, считает Екатерина Родина, директор по внешнему развитию группы компаний «Автомакон». По её словам, автоматизация становится критически важной для сохранения экономического роста, особенно в условиях дефицита кадров. Без внедрения роботизированных решений бизнесу будет сложнее масштабироваться и поддерживать производительность.

Наибольшие изменения коснутся сфер, где традиционно преобладал ручной труд, таких как складская логистика, строительство и агропромышленный комплекс. Здесь роботы уже активно заменяют тяжёлую и рутинную работу, снижая нагрузку на людей. Родина подчёркивает, что автоматизация не устраняет человеческий фактор, а трансформирует его роль. Если раньше основной задачей было выполнение физического труда, то теперь акцент смещается на управление и обслуживание роботизированных систем.

Эксперт также отметила, что затраты на внедрение роботов стали окупаться значительно быстрее. Хотя изначально автоматизация требует вложений в покупку, интеграцию и обслуживание, у роботов нет издержек, связанных с обучением, страхованием, налогами и другими расходами, характерными для человеческого труда. По мнению Родиной, роботизация формирует новый запрос на квалифицированных специалистов, способных работать с высокотехнологичными системами, что открывает новые перспективы для рынка труда.