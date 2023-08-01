Через два года Россия запустит ракету с «царь-двигателем»

Ракета-носитель «Союз-5» будет готова к запуску с космодрома Байконур в конце 2025 года, заявил заместитель генерального директора по развитию входящего в «Роскосмос» Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Даниил Субботин.

По словам специалиста, в настоящее время идут испытания составных частей производимой для совместного российско-казахстанского проекта «Байтерек» ракеты-носителя. Для создания создания «Союза-5» использовались инновационные технологические решения: сварка трением с перемешиванием для производства баков и самый мощный ракетный двигатель в мире — РД-171МВ с тягой более 800 тонн. Называемый «царь-двигателем» агрегат прошел испытания и доставлен в РКЦ «Прогресс», рассказал Субботин.

В рамках проекта «Байтерек» Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры — для этого модернизируется инфраструктура комплекса «Зенит-М» на Байконуре. Россия же разрабатывает ракету «Союз-5», которую оттуда планируется запускать. Ранее стало известно, что начало летных испытаний по проекту «Байтерек» будет перенесено на 2025 год в связи с нарушением логистических цепочек из-за геополитической обстановки.