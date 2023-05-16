Через какое время после последнего входа ваш Gmail-аккаунт удалят

21:17, 16 мая 2023
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Через какое время после последнего входа ваш Gmail-аккаунт удалятА срок-то не такой уж и большой
Есть ли у вас старые аккаунты Google, которыми вы давно не пользовались? Возможно, вам стоит зайти и проверить их. И делать это хотя бы раз в два года.
Всё дело в том, Google анонсировал обновление своей политики для неактивных аккаунтов. Согласно новому сообщению в блоге от менеджера продуктов компании, неактивные в течение двух лет аккаунты могут быть удалены полностью.
Обновлённая политика вступит в силу не ранее декабря 2023 года, так что у вас есть время вспомнить старую информацию для входа в систему или узнать подробности о том, как всё это будет работать.
В компании уточнили, что удалённые адреса Gmail не будут доступны для повторного использования.