Через какое время после последнего входа ваш Gmail-аккаунт удалят

Всё дело в том, Google анонсировал обновление своей политики для неактивных аккаунтов. Согласно новому сообщению в блоге от менеджера продуктов компании, неактивные в течение двух лет аккаунты могут быть удалены полностью.

Обновлённая политика вступит в силу не ранее декабря 2023 года, так что у вас есть время вспомнить старую информацию для входа в систему или узнать подробности о том, как всё это будет работать.

В компании уточнили, что удалённые адреса Gmail не будут доступны для повторного использования.