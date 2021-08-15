Через Краснодарский край пройдёт мезоциклон, вызывающий смерчи

Об этом сообщили представители Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. По последним данным, из-за мезоциклона могут возникать оползни и сели. В 14 районах края уже введён режим ЧС, жителям рекомендовано оставаться дома.

Это же касается посещения пляжей. Сообщается, что у черноморского побережья и рек в юго-восточной части Кубани прогнозируются смерчи, а также подъём воды. Отмечается, что в Анапе, Темрюкском и Крымском районах без света уже осталось 108 тысяч человек.