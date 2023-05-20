Через сколько лет по всей Земле станет теплее на 1,5 градуса

Вероятность того, что уже в 2027 году уровень температуры превысит 1.5 градуса составляет 66%. И если это произойдёт, можно говорить о новой фазе изменения климата.

По данным учёных, такое изменение температуры не сулит ничего хорошего. Эта тенденция может иметь самые серьёзные и негативные последствия как для здоровья человечества, так и продовольственной безопасности населения и управления водными ресурсами. И те изменения климата, которые учёные прогнозируют на основе моделирования, отдалят мир от климата, к которому человек привык.

«Этот отчёт не означает, что температура на планете будет постоянно превышать уровень потепления 1,5 °C, указанный в Парижском соглашении, которое относится к вопросам долгосрочного потепления в течение многих лет. Однако ВМО бьёт тревогу, поскольку мы будем нарушать уровень потепления 1,5°C на временной основе, но с возрастающей частотой», — прокомментировал результаты исследования Петтери Таалас, генеральный секретарь ВМО.