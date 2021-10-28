Через сколько лет за детьми в России начнут следить роботы

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Через сколько лет за детьми в России начнут следить роботыВсего через 10 лет
Руководитель лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета "Иннополис" Артур Шимановский рассказал россиянам, через сколько лет за детьми начнут следить андроиды.
“Через 10 лет в наши дома войдут высокоинтеллектуальные сервисные роботы: пылесосы, кухонные автоматы, доставщики продуктов, роботы-партнеры для самых маленьких с функцией мониторинга состояний ребенка. Также в домах россиян появятся умные роботы-охранники, которые обеспечат безопасность квартиры, дома или участка”, — спрогнозировал эксперт.
Он также отметил, что за эти годы устройства станут более совершенными, роботы же — умнее. Благодаря технологическому прогрессу улучшатся алгоритмы принятия решений. Так, роботы смогут быстрее двигаться по направлениям со сложным профилем поверхности. Помимо прочего повысится их автономность и размеры контролируемых участков.
Источник: РИА Новости