Через сколько лет за детьми в России начнут следить роботы

“Через 10 лет в наши дома войдут высокоинтеллектуальные сервисные роботы: пылесосы, кухонные автоматы, доставщики продуктов, роботы-партнеры для самых маленьких с функцией мониторинга состояний ребенка. Также в домах россиян появятся умные роботы-охранники, которые обеспечат безопасность квартиры, дома или участка”, — спрогнозировал эксперт.

Он также отметил, что за эти годы устройства станут более совершенными, роботы же — умнее. Благодаря технологическому прогрессу улучшатся алгоритмы принятия решений. Так, роботы смогут быстрее двигаться по направлениям со сложным профилем поверхности. Помимо прочего повысится их автономность и размеры контролируемых участков.