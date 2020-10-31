Через WhatsApp начали отправлять повестки в суд

Повестку в суд в мессенджере получил в сентябре этого года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, которого обвинил в покушении на убийство бывший сотрудник саудовской разведки Саад аль-Джабри. В сеть опубликовали снимки экрана диалога, в котором подтверждается факт прочтения принцем Бин Салманом сообщения. Причем саму повестку перевели на английский и арабский. Повестки через WhatsApp были направлены и другим обвиняемым по этому делу.