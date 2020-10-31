Наука и технологии
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Через WhatsApp начали отправлять повестки в суд
В США
В США через популярный мессенджер WhatsApp начали отправлять повестки в суд. Получение отправителем официального документа подтверждалось доставкой самого сообщения и его прочтением.
Повестку в суд в мессенджере получил в сентябре этого года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, которого обвинил в покушении на убийство бывший сотрудник саудовской разведки Саад аль-Джабри. В сеть опубликовали снимки экрана диалога, в котором подтверждается факт прочтения принцем Бин Салманом сообщения. Причем саму повестку перевели на английский и арабский. Повестки через WhatsApp были направлены и другим обвиняемым по этому делу.
”Мне удалось подтвердить, что пакет документов и служебные сообщения были доставлены каждому ответчику через службу WhatsApp”, — поделился следователь Томас Мустерс.