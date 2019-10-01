Черная дыра, уничтожившая звезду размером с Солнце, попала на видео

Так, исследователям из американского космического агентства удалось снять на видео процесс, в котором черная дыра разрывает звезду размером примерно с наше Солнце, после чего полностью ее поглощает. Данное событие также носит название “событие приливного разрушения” и, как уже говорилось ранее, это первый раз в истории, когда человечество смогло запечатлеть весь процесс целиком.

Везение исследователей становится еще более понятным, если учесть, что такого рода события происходят примерно раз в каждые 10-100 тыс лет. По словам одного из ученых, это выглядит примерно так: *”представьте, что вы стоите на вершине небоскреба в центре города и бросаете сверху камень, пытаясь попасть его в крышку канализационного люка. Так вот — захватить в объектив телескопа “событие приливного разрушения” еще сложнее, чем это”.