Черника и клубника оказались снижающими риск сердечного приступа ягодами

Результаты научной работы опубликовало издание Express. Согласно данным исследователей, клубника и черника имеют в своем составе полезные растительные соединения — антоцианы. Как выяснилось, они не только дарят ягодами яркие оттенки, но и положительно сказываются на здоровье человека.

В частности, во время исследования было установлено, что у женщин, которые в неделю едят более трех порций данных ягод, вероятность сердечного приступа уменьшается на 34% по сравнению с теми, кто употреблял порции поменьше. Помимо прочего, предполагается, что антоцианы улучшают эластичность кровеносных сосудов и регулируют артериальное давление.

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