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Чернобыльскую зону начали заселять медведи впервые за сто лет

В 2020 году природа настолько очистилась...
Как стало известно, впервые за сто лет Чернобыльскую зону начали заселять медведи. Вместе с ними там были замечены волки и рыси.

Ученые предполагают, что подобное “возвращение” может быть связано с тем фактом, что данную территорию довольно-таки давно покинули люди. Как итог, в тех краях прекратилась какая-либо сельскохозяйственная деятельность.

По мнению исследователя Чернобыльской зоны Сергей Гащак, хоть на данный момент и невозможно установить точную численность популяции животных, вернувшихся обратно, но уже сейчас можно предположить, откуда именно они приходят:

Медведя можно встретить практически на всей территории, даже зимой. Но их еще не много. Они мигрирующие. К нам они попадают, скорее всего, с белорусской территории.

Также специалист отметил, что после того, как на Чернобыльской зоне появились медведи, волкам все чаще не удается раздобыть себе еду, поэтому были случаи, когда эти хищники питались яблоками.