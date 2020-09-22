Чернобыльскую зону начали заселять медведи впервые за сто лет
Ученые предполагают, что подобное “возвращение” может быть связано с тем фактом, что данную территорию довольно-таки давно покинули люди. Как итог, в тех краях прекратилась какая-либо сельскохозяйственная деятельность.
По мнению исследователя Чернобыльской зоны Сергей Гащак, хоть на данный момент и невозможно установить точную численность популяции животных, вернувшихся обратно, но уже сейчас можно предположить, откуда именно они приходят:
Медведя можно встретить практически на всей территории, даже зимой. Но их еще не много. Они мигрирующие. К нам они попадают, скорее всего, с белорусской территории.
Также специалист отметил, что после того, как на Чернобыльской зоне появились медведи, волкам все чаще не удается раздобыть себе еду, поэтому были случаи, когда эти хищники питались яблоками.