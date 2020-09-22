Чернобыльскую зону начали заселять медведи впервые за сто лет

Ученые предполагают, что подобное “возвращение” может быть связано с тем фактом, что данную территорию довольно-таки давно покинули люди. Как итог, в тех краях прекратилась какая-либо сельскохозяйственная деятельность.

По мнению исследователя Чернобыльской зоны Сергей Гащак, хоть на данный момент и невозможно установить точную численность популяции животных, вернувшихся обратно, но уже сейчас можно предположить, откуда именно они приходят: