Чернокожему сотруднику Tesla выплатили миллион долларов за расистское оскорбление на заводе

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Чернокожему сотруднику Tesla выплатили миллион долларов за расистское оскорбление на заводеНа руки он получил далеко не ту сумму
Компания Tesla попала в скандал, связанный с расизмом. По крайне мере суд Калифорнии обязал компанию выплатить компенсацию по такому делу, удовлетворив иск бывшего сотрудника.
Об этом сообщило агентство СBS News. Бывший сотрудник Tesla Мелвин Берри подал иск по делу об оскорблениях на почве расовой принадлежности и выиграл его. Как он рассказал в интервью источнику, его называли оскорбительным словом на букву «N» и всячески унижали, из-за чего он боялся ходить на работу.
Несмотря на отрицания Tesla подобных отношений на производстве, суд удовлетворил иск. По решению, ответчик выплатил 266 тысяч долларов Берри и 756 тысяч его адвокату.