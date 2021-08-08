Чернокожему сотруднику Tesla выплатили миллион долларов за расистское оскорбление на заводе

Об этом сообщило агентство СBS News. Бывший сотрудник Tesla Мелвин Берри подал иск по делу об оскорблениях на почве расовой принадлежности и выиграл его. Как он рассказал в интервью источнику, его называли оскорбительным словом на букву «N» и всячески унижали, из-за чего он боялся ходить на работу.

Несмотря на отрицания Tesla подобных отношений на производстве, суд удовлетворил иск. По решению, ответчик выплатил 266 тысяч долларов Берри и 756 тысяч его адвокату.