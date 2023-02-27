Чернокожий, белый или азиат? Учёные сравнили вероятность смерти от разных причин трёх рас

В основу исследования легли данные из Британского биобанка о более чем 477 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет. Оно показало, что у белых смертность от всех причин выше, чем у азиатов и чернокожих.

При этом основными причинами смерти у всех трёх групп специалисты назвали ишемическую болезнь сердца и рак пищеварительного тракта. Наличие психиатрических диагнозов и расстройств поведения увеличивало относительный риск смертности на 60% для азиатов, а инфекционные и паразитарные заболевания увеличивали вероятность смерти в два с половиной раза для чернокожих.

Научная работа также показала, что определённые процедуры, такие как эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта и колоноскопия, были связаны со снижением риска смертности во всех трёх группах.

Ещё из интересного можно отметить, что употребление сливочного масла в качестве основного спреда удваивало риск смертности от рака пищеварительного тракта среди азиатов по сравнению с другими спредами или маргарином.