Черноморский флот получит корабль-трансформер для сопровождения натовских кораблей

Кроме «Сергея Котова» на службе уже находятся корабли такого же класса «Василий Быков», «Дмитрий Рогачёв» и «Павел Державин». Все корабли разработаны специально для несения службы в Черноморском регионе, но по итогам испытаний оказалось, что их можно использовать и в Заполярье.

В случае военных действий патрульные корабли будут защищать побережье и морские базы. Также их можно использовать во время поисково-спасательных и антипиратских операций.

«Сергей Котов» будет обеспечивать разведку и контроль надводной и подводной обстановки, а также сопровождать корабли НАТО. На нём в случае необходимости можно размещать боевые системы контейнерного типа, он будет нести подводные и воздушные беспилотники. Благодаря этим характеристикам корабль становится идеальным разведчиком: экипажи могут в реальном времени отслеживать надводную и подводную обстановку в радиусе сотен километров.

Экипаж «Сергея Котова» состоит из 80 человек, вооружён 76-мм артиллерийской установкой, гранатомётами и пулемётами «Корд». Также он оборудован площадкой для базирования вертолёта Ка-27ПС.