Черноморский флот получит корвет «Меркурий» с управляемыми ракетами

22:49, 13 июля 2023
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Черноморский флот получит корвет «Меркурий» с управляемыми ракетамиКорабль будет нести службу в Восточном Средиземноморье
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов назвал место службы корвета проекта 20380 «Меркурий». В мае производитель корабля, предприятие «Северная верфь», передало корвет флоту.
Источник: Mil.ru
Нести службу «Меркурий» будет в Восточном Средиземноморье. Корабль вооружён управляемым ракетным вооружением, ракетным комплексом «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35, артиллерийскими установками А-190 и АК-630М, зенитным ракетным комплексом «Редут» и противолодочным комплексом «Пакет-НК».
В этом году заводчане сдали нам для Черноморского флота «Меркурий», который будет нести службу в Восточном Средиземноморье.
Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал