Чернослив может стать главным продуктом для эффективного похудения

По словам специалистов, этот продукт обладает свойством снижения тяги к сладкому. И из этого вытекает сразу два полезных момента для желающих похудеть: во-первых, чернослив является отличным перекусом; во-вторых, благодаря этому сухофрукт может помочь сладкоежкам более эффективно избавляться от лишних килограмм.

Помимо этого, чернослив насыщен натуральными антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой. Так, в одной штучке содержится примерно 3,5 г природных сахаров и 0,5 г клетчатки.

Напомним, что ранее американские врачи и диетологи назвали благоприятные последствия употребления рыбы два раза в неделю. Так как этот продукт богат кислотами омега-3, то с его помощью можно бороться с возрастными изменениями мозга.