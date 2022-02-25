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Чернослив оказался полезен для укрепления костей

За счёт снижения воспалительных процессов
Учёные из США заявили о том, что чернослив является продуктом, профилактирующим потерю костной массы и ослабление костей, особенно у пожилых женщин.
Чернослив оказался полезен для укрепления костей

По мнению исследователей, чернослив помогает костям, потому что улучшает микрофлору кишечника, тем самым ослабляя воспалительные процессы, снимая оксидативный стресс, влияющий на крепость костей.

"У женщин в постменопаузе более низкий уровень эстрогена может увеличить риск ослабления костей и привести к переломам. Включение чернослива в рацион может помочь защитить кости, замедляя или обращая вспять этот процесс", - отметила доцент кафедры диетологии и физиологии Конни Роджерс.

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Источник: Российская газета
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