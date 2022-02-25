Чернослив оказался полезен для укрепления костей

Наука и технологии
Сегодня в 22:55
1 мин.
Чернослив оказался полезен для укрепления костейЗа счёт снижения воспалительных процессов
Учёные из США заявили о том, что чернослив является продуктом, профилактирующим потерю костной массы и ослабление костей, особенно у пожилых женщин.
По мнению исследователей, чернослив помогает костям, потому что улучшает микрофлору кишечника, тем самым ослабляя воспалительные процессы, снимая оксидативный стресс, влияющий на крепость костей.
"У женщин в постменопаузе более низкий уровень эстрогена может увеличить риск ослабления костей и привести к переломам. Включение чернослива в рацион может помочь защитить кости, замедляя или обращая вспять этот процесс", - отметила доцент кафедры диетологии и физиологии Конни Роджерс.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Российская газета