"Чеснок" стал спецоружием китайских дронов

Современные войны очень преобразились по сравнению с тем, как они проходили раньше. Сегодня различные повстанческие группировки получили в ряде случаев возможность вести борьбу с современными армиями почти что на равных. В связи с этим все больше стран занимаются поиском дешевых, но эффективных методов борьбы с таким противником. Одну из оперативных разработок подобного толка продемонстрировал Китай на одной из выставок современных технологий.