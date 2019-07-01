"Чеснок" стал спецоружием китайских дронов

Современные войны очень преобразились по сравнению с тем, как они проходили раньше. Сегодня различные повстанческие группировки получили в ряде случаев возможность вести борьбу с современными армиями почти что на равных. В связи с этим все больше стран занимаются поиском дешевых, но эффективных методов борьбы с таким противником. Одну из оперативных разработок подобного толка продемонстрировал Китай на одной из выставок современных технологий.
На снимке изображен мультикоптер со специальным контейнером, позволяющим беспилотнику разбрасывать “чеснок” на дальние дистанации. Шипы, сброшенные с коптера, могут стать эффективным средством поражения легковооруженного противника. Они способны задержать продвижение противника в условиях городского боя или массовых беспорядков. И что важно, могут сделать это очень дешево.