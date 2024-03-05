Четверо бывших руководителей Twitter подали на Илона Маска в суд

После покупки Маском Twitter (теперь X), одним из его первых шагов стало увольнение Агравала, финансового директора Неда Сегала и юристов Шона Эджетта и Виджайи Гадде. По словам истцов, Маск испытывает «особую злость» к этим бывшим руководителям, которые приложили максимум усилий, чтобы заставить его соблюдать обязательства на $ 44 млрд, когда он пытался отказаться.

Иск ссылается на биографию Илона Маска Уолтера Айзексона, где Маск, согласно цитате, заявил, что будет «охотиться» на каждого из топ-менеджмента Twitter «до конца их дней».

Илона Маска особенно критикуют за его отношение к Гадде, которая принимала участие в решениях по модерации контента на Twitter. После подачи заявки на покупку Twitter, Маск опубликовал мемы, насмехаясь над руководителем, что привело к волне расистских онлайн-атак.

Это не первый случай, когда Маск не выплачивает отступные. Он также сталкивается с исками от бывших сотрудников Twitter, ожидающих выплат. Под его руководством компания перестала оплачивать аренду некоторых офисов, что привело к дополнительным судебным разбирательствам и выселениям.

Согласно иску, Маск утверждал, что эти руководители совершили «грубое нарушение обязанностей» и «умышленное грубое нарушение» в письмах об увольнении, но так и не смог предоставить доказательства своих обвинений.