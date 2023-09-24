Четверть писем российских рассылок уходит на Gmail

Каждый четвёртый получатель электронных рассылок в России (25,32%) использует зарубежную электронную почту. Эти данные были получены после анализа 1,5 миллиарда писем, отправленных через сервисы компании Unisender с 2020 по 2023 год.

Наиболее популярным иностранным почтовым доменом оказался gmail.com, на который приходится 24,06% отправленных писем. Другие зарубежные домены, такие как icloud.com и hotmail.com, менее популярны и составляют менее 1% отправленных сообщений. Однако более 60% электронных писем были направлены на российские почтовые сервисы, включая 38,93% на mail.ru и 12,6% на yandex.ru. Оставшиеся 13,55% отправлены на корпоративные почтовые ящики.

Исследование также выявило, что 68,45% адресов электронной почты в России находятся в доменной зоне .ru, в то время как 31,55% находятся в других зонных доменах, таких как .com, .net, .by, .de и так далее.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов, устанавливая ограничения на регистрацию только через российские номера телефонов, портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему (ЕБС) или информсистемы, принадлежащие гражданам РФ или российским юридическим лицам. Этот шаг был предпринят для повышения безопасности данных и обеспечения контроля.

Российские почтовые сервисы стали более популярными после того, как зарубежные сервисы начали ограничивать доступ российских пользователей. Многие россияне начали регистрировать почтовые ящики на российских доменах, чтобы избежать потери данных. Однако некоторые пользователи все равно продолжают использовать зарубежные почтовые службы для основной почты.