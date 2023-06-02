Четыре российских вуза создадут сеть квантовой связи

В 2024 году четыре вуза в Москве и Санкт-Петербурге начнут обмен данными через сеть линий квантовой связи. Это станет первым этапом создания Межуниверситетской квантовой сети (МУКС), заявил научный руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Квантовые технологии» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Кулик.

В рамках МУКС будут объединены уже существующие прототипы университетских квантовых сетей в МГУ, МТУСИ, НИТУ МИСиС и Университете ИТМО. Сеть станет предтечей квантового интернета, подчеркивает эксперт. Отработав на МУКС ряд технологий, исследователи смогут удаленно объединить квантовые вычислительные устройства.

В перспективе в сеть будут включены университеты и научные центры в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Челябинске. Квантовые сети позволят перейти на принципиально новый уровень защиты данных, отметил специалист.