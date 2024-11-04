Четыре сибирских регионах пострадали из-за атаки хакеров на интернет-провайдера

Провайдер «Сибсети» столкнулся с серьёзной DDoS-атакой, которая затронула несколько регионов Сибирского федерального округа. В компании сообщили, что атака охватила все филиалы, включая Алтайский, Красноярский и Кемеровский. Пользователей предупредили о возможных проблемах с доступом к услугам, снижении скорости интернета и нестабильной работе домофонов.

Хакеры начали свою атаку утром 2 ноября, отправив на сервисы «Сибсети» огромное количество запросов, что привело к перегрузке серверов. В итоге многие пользователи ощутили проблемы с подключением. Первым в списке пострадавших оказался Новосибирский филиал, за которым последовал Новокузнецкий.

Ситуация продолжает развиваться, и провайдер работает над устранением последствий атаки. Специалисты призывают клиентов быть готовыми к временным сбоям в работе интернет-услуг и сообщают, что предпринимаются меры для защиты систем от подобных угроз в будущем.