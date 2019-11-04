Четырхдневная рабочая неделя положительно сказалась на продуктивности работников

Так, еще в августе этого года Microsoft Japan провела интересный эксперимент, сделав еще одним выходным в неделю так нелюбимую большинством работников пятницу. Тестовый график работы продлился месяц, после чего в компании пришли к удивительным выводам — как оказалось, при четырехдневной рабочей неделе сотрудники достигают большей продуктивности, несмотря на тот факт, что рабочих дней у них было меньше.

Microsoft Japan поделилась определенными данными по собственному исследованию. Так, участниками тестирования стали 2,3 сотрудников компании, при этом 92,1 % из них были довольны проведенным экспериментом. По словам технологического гиганта, уже следующим летом исследование будет повторено, после чего уже будут сделаны более полные выводы.