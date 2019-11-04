Наука и технологии
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Четырхдневная рабочая неделя положительно сказалась на продуктивности работников
Соответствующий эксперимент провела Microsoft Japan
В последнее время многие страны начали поднимать вопрос сокращения длительности рабочей недели в угоду продуктивности работников. И если большинство таких разговор на данный момент дальше обсуждений не заходят, то в японском подразделении Microsoft решили пойти дальше и провести полноценный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей.
Так, еще в августе этого года Microsoft Japan провела интересный эксперимент, сделав еще одним выходным в неделю так нелюбимую большинством работников пятницу. Тестовый график работы продлился месяц, после чего в компании пришли к удивительным выводам — как оказалось, при четырехдневной рабочей неделе сотрудники достигают большей продуктивности, несмотря на тот факт, что рабочих дней у них было меньше.
Microsoft Japan поделилась определенными данными по собственному исследованию. Так, участниками тестирования стали 2,3 сотрудников компании, при этом 92,1 % из них были довольны проведенным экспериментом. По словам технологического гиганта, уже следующим летом исследование будет повторено, после чего уже будут сделаны более полные выводы.