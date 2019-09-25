Четырёхлапого робота Boston Dynamics уже можно заказать

Компания Boston Dynamics, известная своими забавными двуногими и четвероногими роботами, наконец-то выпустила первый коммерческий продукт.

Четвероногий собакоподобный робот Spot стал доступен для заказа ограниченному числу компаний-разработчиков. Обычным покупателям купить разработку пока не удастся.

В отличие, от традиционных автоматических систем и индустриальных роботов, Spot не является автономной машиной. Он «глуп» как тостер, но такой «тостер» может легко вскарабкаться на гору из человеческих костей, чтобы выследить вас и встроить в грандиозную схему, разработанную великим искусственным интеллектом, если, конечно, разработчики сподобятся создать нужные процедуры.

Как отмечает производитель, Spot способен преодолевать сложные маршруты, включая каменистую местность, лестницы, заросли и опасные промышленные зоны. Его скорость составляет 1,6 м/с (5,76 км/ч), а батареи хватает на 90 минут работы. При этом робот способен нести груз весом 14 кг . Встроенные камеры обеспечивают обзор на 360°. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP54, а разброс рабочих температур варьируется от -20°C до 45°C.