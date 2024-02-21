Чикаго подал в суд на нефтяные компании из-за воздействия на климат

Опубликовано 21 февраля 2024, 23:05
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Чикаго подал в суд на нефтяные компании из-за воздействия на климатЧто проявляется в повышении температур
Город Чикаго подал в суд на пять нефтяных и газовых компаний, а также на ассоциацию, представляющую их интересы, обвиняя их в обмане общественности относительно воздействия использования ископаемого топлива на благосостояние горожан и противостоянии климатическим изменениям.
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Обвиняемыми являются BP, Chevron, Shell, ConocoPhillips, Exxon Mobil и American Petroleum Institute. Чикаго требует компенсации затрат, связанных с климатическими последствиями, включая повреждение инфраструктуры и собственности. Адвокаты города утверждают, что изменения климата в Чикаго проявляются в повышении температур, уменьшении ледового покрова на озере Мичиган и других водоемах, а также ухудшении погодных условий, особенно в низкодоходных и социально уязвимых общинах.
Иск сравнивает рекламные усилия компаний с действиями табачной промышленности в ответ на исследования об общественном здоровье. В свою очередь, American Petroleum Institute назвал иск «необоснованным» и «гигантским расходованием ресурсов налогоплательщиков».
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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