Чикаго подал в суд на нефтяные компании из-за воздействия на климат

Обвиняемыми являются BP, Chevron, Shell, ConocoPhillips, Exxon Mobil и American Petroleum Institute. Чикаго требует компенсации затрат, связанных с климатическими последствиями, включая повреждение инфраструктуры и собственности. Адвокаты города утверждают, что изменения климата в Чикаго проявляются в повышении температур, уменьшении ледового покрова на озере Мичиган и других водоемах, а также ухудшении погодных условий, особенно в низкодоходных и социально уязвимых общинах.

Иск сравнивает рекламные усилия компаний с действиями табачной промышленности в ответ на исследования об общественном здоровье. В свою очередь, American Petroleum Institute назвал иск «необоснованным» и «гигантским расходованием ресурсов налогоплательщиков».