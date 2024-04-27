Чилийские рыбаки поймали «вымершую» в 19 веке акулу-ангела

Но новых данных тоже оказалось недостаточно, чтобы можно было идентифицировать вид. Чилийский учёный предложил только несколько параметров тела акулы, но в целом информацию собирали скорее рыбаки по мере встреч с этим видом, что было крайне редко.

По первичным описаниям «чилийская акула-ангел» получила научное название Squantina Armata, относится к роду Squatina, представители которого встречаются в тропических морях и по всему миру. Рыба обитала на мелководье у побережья Чили и походила на ската. И больше встреч с этой рыбой не было, поэтому она считалась вымершей.

И вот недавно чилийские рыбаки неожиданно выловили две целые акулы и голову третьей. Туши и голова были заморожены и отправлены в Национальный музей естественной истории в столице Чили Сантьяго.

Учёные провели таксономическое исследование и подтвердили, что перед ними действительно Squantina Аrmata, или чилийская ангельская акула. Этот вид на грани исчезновения из-за человеческой деятельности и деградации естественной среды обитания вида. Кроме того, влияет и почти полное отсутствие наблюдений и научной информации об этой рыбе. Теперь учёные видят свою задачу в сохранении существующей популяции, а для этого уже сейчас необходимы обширные исследования, и в целом вида.