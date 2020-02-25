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Чиновница предостерегла от купания в бассейне из-за риска забеременеть

Само собой, у ее высказывания нет никакого научного обоснования
Издание The Independent опубликовало материал, в котором рассказало о том, что индонезийская чиновница выступила с предостережением от купания в одном бассейне с мужчинами из-за немалого риска забеременеть в результате водных процедур. Общественность уже призвала ее уйти в отставку из-за данного высказывания.

Так, по словам Ситти Хикмаватти из Комиссии по защите детей, есть определенный тип мужчин с “особенно сильным семенем”, которое способно без труда продолжать быть активным даже несмотря на контакт с водой. И именно из-за подобной их “особенности” женщины рискуют столкнуться с незапланированной беременностью. Также она сказала, что вполне вероятен вариант, при котором мужчины, увидев девушку в бассейне, могут перевозбудиться и эякулировать, что еще больше увеличивает вероятность забеременеть через контакт с водой.

С осуждением высказывания чиновницы выступила глава Ассоциация докторов Индонезии Назар, рассказавшая, что женщинам “нереально” забеременеть в бассейне, так как в воде содержатся различные химикаты, такие как хлор. При контакте с ними сперматозоиды просто-напросто гибнут.