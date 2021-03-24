Наука и технологии
Сегодня в 16:26
Чиновник предсказал запрет на ввоз в Россию высокотехнологичных товаров из США
К счастью, блокировка экспорта может коснуться не всех категорий техники
В сети появилась информация о свежем заявлении вице-премьера Юрия Борисова. По его словам, США может заблокировать ввоз в Россию различной высокотехнологичной продукции в связи со сменой администрации страны.
Так, администрация действующего президента Байдена планирует ввести «кокомовские» списки, пишет Интерфакс, ссылаясь на выступление Борисова.
То есть в Россию по их желанию будет запрещён экспорт всей высокотехнологичной продукции, какой они посчитают нужным.
По мнению вице-премьера, ограничения могут привести к проблемам в авиапромышленности, а также довести до разрыва уже подписанных контрактов. Стоит отметить, что он не упомянул такие виды техники как смартфоны, компьютеры и прочие потребительские гаджеты.
Ожидается, что ответом России на всё вышеперечисленное станет усиленное импортозамещение.