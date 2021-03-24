Чиновник предсказал запрет на ввоз в Россию высокотехнологичных товаров из США

По мнению вице-премьера, ограничения могут привести к проблемам в авиапромышленности, а также довести до разрыва уже подписанных контрактов. Стоит отметить, что он не упомянул такие виды техники как смартфоны, компьютеры и прочие потребительские гаджеты.

Ожидается, что ответом России на всё вышеперечисленное станет усиленное импортозамещение.