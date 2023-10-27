Чиновники из США не пускают на Землю лекарство от ВИЧ, созданное на орбите

Этот проект, реализованный компанией Varda Space Industries, представляет собой новаторский подход к созданию медикаментов, и в частности, лекарства от ВИЧ.

Однако, несмотря на успешное завершение производственного процесса, продукция так и не смогла вернуться на Землю – американские чиновники из Федерального агентства гражданской авиации США (FAA) не выдали разрешение на спуск капсулы.

Сложности, с которыми столкнулась компания, обусловлены уникальностью задачи. В отличие от обычных космических аппаратов, которые сгорают в атмосфере после выполнения миссии, спускаемая часть с лекарством должна была мягко приземлиться на Землю.

Для этого было выбрано место на полигоне в штате Юта, однако бюрократическая машина США встала на пути реализации этого плана.

Проблема заключается в том, что для получения разрешения на посадку и обслуживание космической станции компании приходится взаимодействовать сразу с трёмя ведомствами и двумя отдельными подразделениями в FAA, каждое из которых требует свои документы и расчёты.

Кроме того, для поддержания связи с космическим заводом необходимо согласование с Федеральной комиссией по связи (FCC), что также требует дополнительных усилий.

На данный момент есть надежда, что капсула с лекарствами сможет приземлиться в январе 2024 года, однако ситуация остается неопределённой.

Компания рассматривает возможность переноса своей деятельности в Австралию, где процесс может оказаться менее бюрократизированным.