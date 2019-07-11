Чиновники “забыли” обложить дорогие электромобили повышенным налогом

Повышенным налогом облагаются автомобили, стоимость которых превышает 3 млн рублей. Правда, касается это только того транспорта, который занесен в ежегодно публикуемый перечень Минпромторга. В результате анализа Счетной палаты профильное ведомство было проинформировано об изъяне в опубликованном списке. Помимо этого, Счетная палата разрабатывает методы для упрощения исчисления и уплаты налога на дорогостоящие автомобили:

“Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов”, — указал аудитор Сергей Штогрин.