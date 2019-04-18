Российских чиновников уличили в пиратстве

Использование пиратского ПО довольно распространённое явление в российских органах власти. Об этом сообщается в расследовании сооснователя АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина.

Бегтин попытался выяснить по косвенным признакам масштабы использования пиратского ПО в органах власти в России. Для этого он это проанализировал 22 318 документа в формате MS Word, загруженных с сайтов органов власти в прошлом году и проверенных на наличие меток в свойствах документов которые оставляют пиратские пакеты MS Office.

В результате, он обнаружил, что 23 федеральных органа власти в России публикуют документы на своих сайтах сделанные в пиратском MS Office. Среди них у 5 федеральных органов исполнительной власти у которых более 20% подобных документов сделанных в пиратском MS Office.