Чип AMD EPYC 9965 «рухнул» ниже $9000 — на 40% меньше рекомендованной цены

Чип AMD EPYC 9965 «рухнул» ниже $9000 — на 40% меньше рекомендованной ценыВот к чему конкуренция животворящая приводит...
На площадке Newegg чип с 192 ядрами и 384 потоками доступен за $8539 вместо заявленных $14 813, а на ShopBLT его можно найти за $9712. Это делает цену за одно ядро рекордно низкой — около $44, тогда как у конкурирующего Intel Xeon 6980P этот показатель составляет $48.
Интересно, что снижение цен произошло на фоне высокой востребованности серверных CPU, что обычно работает в противоположную сторону.
Аналитики связывают ситуацию с усилением конкуренции: на прошлой неделе Intel уже уронила цену своего 128-ядерного Xeon 6980P почти вдвое — до $6178.
Кроме того, подешевели и другие модели AMD, включая 160-ядерный EPYC 9845 и бюджетные решения семейства Genoa. Оба гиганта явно стремятся укрепить позиции в серверном сегменте, где AMD постепенно отбирает долю у Intel.