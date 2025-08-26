Чип AMD EPYC 9965 «рухнул» ниже $9000 — на 40% меньше рекомендованной цены

На площадке Newegg чип с 192 ядрами и 384 потоками доступен за $8539 вместо заявленных $14 813, а на ShopBLT его можно найти за $9712. Это делает цену за одно ядро рекордно низкой — около $44, тогда как у конкурирующего Intel Xeon 6980P этот показатель составляет $48.

Интересно, что снижение цен произошло на фоне высокой востребованности серверных CPU, что обычно работает в противоположную сторону.