Чип для бесконтактной оплаты Сбера теперь работает с любыми банками

Клиенты Сбера теперь могут оплачивать покупки через SberPay, NFC со счетов других банков, сообщили в компании. Для этого достаточно привязать к системе дебетовую карту «Мир» и активировать NFC на Android-смартфоне. Покупатели за такие операции будут получать кешбэк в виде бонусов. Спасибо, что делает сервис ещё привлекательнее.

Процесс оплаты прост: сумма покупки автоматически переводится со счёта другого банка на счёт в Сбере через Систему быстрых платежей. Чтобы подключить внешний счёт, нужно зайти в СберБанк Онлайн, найти раздел SberPay и согласиться на автоматические переводы. Владельцам iPhone доступна функция «Оплата с нескольких счетов», которая позволяет использовать средства с разных банков через карту или стикер.

По словам первого зампреда Сбербанка Кирилла Царёва, уже 12 миллионов человек пользуются SberPay NFC, и банк продолжает улучшать сервис. Он добавил, что нововведение позволяет клиентам выбирать удобный банк для оплаты, сохраняя при этом все преимущества SberPay, включая начисление бонусов за каждую покупку.