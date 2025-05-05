Наука и технологии
Опубликовано 05 мая 2025, 08:22
1 мин.

Чип Neuralink дал парализованному возможность монтировать и озвучивать видео силой мысли

Технология движется семимильными шагами
Третий пациент Neuralink, страдающий от БАС (бокового амиотрофического склероза), стал первым в мире, кто смонтировал и озвучил YouTube-видео, используя только силу мысли.
Чип Neuralink дал парализованному возможность монтировать и озвучивать видео силой мысли
© Ferra

Бредфорд Смит, полностью парализованный и лишенный речи, управляет компьютером благодаря импланту в моторной коре мозга. Чип Neuralink подключен к MacBook по Bluetooth и отслеживает нейронную активность.

Чтобы перемещать курсор, Смит мысленно шевелит языком — это оказалось наиболее эффективной «мышцей» для управления. За пару недель он освоился с системой до такой степени, что редактирует видео самостоятельно.

Еще одна важная часть проекта — ИИ-синтезатор речи, обученный на старых записях голоса Бредфорда. Теперь он может не только монтировать ролики, но и озвучивать их — будто вновь получил голос.

Этот случай показывает, как стремительно развивается BCI-технология. Neuralink уже не просто эксперимент — это реальный шанс вернуть независимость людям с тяжелыми заболеваниями.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#чип
,
#Илон Маск