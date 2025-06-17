Чип Snapdragon 8s Gen 5 будет 3-нм, но нацеленным на недорогие флагманы

По информации инсайдеров, новинка будет выпускаться по передовому 3-нм техпроцессу TSMC N3P и получит кастомные ядра Oryon, как и старшая модель. Первый смартфон на базе этого процессора выйдет до конца 2025 года.

Snapdragon 8s Gen 5 сохранит часть IP-блоков и архитектуру GPU от Snapdragon 8 Elite Gen 2, но окажется немного урезан по функциональности. Это позволит производителям флагманов сэкономить на комплектующих, сохранив высокую производительность.

Ожидается, что новинка обеспечит сбалансированное соотношение мощности и энергоэффективности, сохранив при этом стоимость ниже, чем у топовых решений.

Qualcomm, похоже, делает ставку на «бининговый» подход — чип будет представлять собой облегчённую версию 8 Elite, с минимальными жертвами в характеристиках. Официальный анонс ожидается на Snapdragon Summit в сентябре.