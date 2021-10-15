Чипсы и замороженная пицца оказались вредными для мозга пожилых продуктами

В рамках научной работы специалисты кормили стареющих крыс высокообработанной пищей на протяжении четырех недель. Отмечается, что диета имитировала полуфабрикаты, которые часто едят люди. В частности, речь о чипсах, закусках, замороженной еде, в том числе пицце и мясных деликатесах с консервантами. Впоследствии специалисты зафиксировали в мозге у стареющих грызунов определенные изменения — сильные воспаления и потерю памяти. Кроме того, такая диета чревата ожирением и диабетом второго типа. Причем такое вредное воздействие эта диета оказала лишь на пожилых крыс, в то время как молодые и взрослые животные остались невредимыми.

В то же время, ученые также выяснили, что предотвратить проблемы с памятью, а также уменьшить воспаление, можно с помощью употребления продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами DHA.

“Эти результаты показывают, что потребление обработанной диеты может привести к значительному и резкому дефициту памяти, и в стареющем популяции быстрое снижение памяти имеет большую вероятность перерасти в нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Осознавая это, возможно, мы сможем ограничить обработанные продукты питания в нашем рационе и увеличить потребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами DHA, чтобы либо предотвратить, либо замедлить это прогрессирование”, — поделились авторы исследования.

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