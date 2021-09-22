Чипсы могут стать дефицитом из-за урожая мелкого картофеля

Как сообщил источник со ссылкой на производителя, сложные погодные условия этой осенью, постоянная смена солнца и дождя, повлияли на своевременный сбор урожая картофеля. К тому же крупных клубней очень мало, всё что удаётся собрать – мелочь, которая не используется для производства чипсов. «Ситуация нормализуется, когда мы начнём использовать сырьё, хранящееся на наших складах», – отметили в компании.

Информацию от производителя подтвердили ведущие торговые сети, которые также были предупреждены о возможных перебоях в поставках чипсов из-за нехватки сырья.