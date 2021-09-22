Чипсы могут стать дефицитом из-за урожая мелкого картофеля

Наука и технологии
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Чипсы могут стать дефицитом из-за урожая мелкого картофеляКрупный ещё не собрали из-за погоды
Компания Lay's, которая входит в состав концерна PepsiCo, крупнейшего производителя чипсов в России, сообщила о возможных перебоях в поставках продукта. Такая ситуация может сложиться из-за неурожая картофеля.
Как сообщил источник со ссылкой на производителя, сложные погодные условия этой осенью, постоянная смена солнца и дождя, повлияли на своевременный сбор урожая картофеля. К тому же крупных клубней очень мало, всё что удаётся собрать – мелочь, которая не используется для производства чипсов. «Ситуация нормализуется, когда мы начнём использовать сырьё, хранящееся на наших складах», – отметили в компании.
Информацию от производителя подтвердили ведущие торговые сети, которые также были предупреждены о возможных перебоях в поставках чипсов из-за нехватки сырья.