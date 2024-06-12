Чипсы увеличили риск сердечных болезней

По данным исследования, потребление растительных UPFs было связано с увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 7% по сравнению с потреблением непереработанных растительных продуктов. Кроме того, все виды UPFs, включая как растительные, так и животные, были связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них.

Исследователи призывают пересмотреть диетические рекомендации, чтобы снизить потребление UPFs и поощрить употребление непереработанных растительных продуктов. Ученые отмечают, что несмотря на маркетинговые утверждения о здоровье, растительные UPFs могут быть связаны с худшими результатами для здоровья.