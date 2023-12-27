Чипы для «умных» устройств начали производить в России

К концу 2023 года российские операторы мобильной связи и другие компании получат партию отечественных SIM-карт для тестирования. Эти SIM-карты предназначены для использования в устройствах интернета вещей, таких как умные приборы, промышленное оборудование и банкоматы.

Основным производителем этих чипов является фабрика «Микрон» в Зеленограде, которая планирует выпустить несколько сотен тысяч изделий в 2024 году. В дополнение к этому, возможно, другие предприятия, включая «НМ-Тех», также присоединятся к производству. Хотя массовое производство и продажи начнутся в 2024 году, российские операторы уже получают первые партии для проведения тестирования.

Эксперты прогнозируют, что рынок SIM-карт для межмашинного взаимодействия вырастет примерно на 20% в 2024 году.